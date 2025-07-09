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Aybüke Pusat Japonya'da! Instagram pozlarına beğeni yağdı...

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Aybüke Pusat Japonya'da! Instagram pozlarına beğeni yağdı...

Oyuncu Aybüke Pusat, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık seyahate giden oyuncunun yeni tatil rotası belli oldu.

Aybüke Pusat Japonya'da! Instagram pozlarına beğeni yağdı... - Resim: 1

'Medcezir', 'O Hayat Benim', 'Şahin Tepesi', 'Teşkilat' gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Aybüke Pusat, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

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Aybüke Pusat Japonya'da! Instagram pozlarına beğeni yağdı... - Resim: 2

3. SEÇİLMİŞTİ

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilen Aybüke Pusat, aşk hayatı ve sosyal medyada verdiği iddialı pozlarla adından söz ettirmeyi her daim başarıyor.

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Aybüke Pusat Japonya'da! Instagram pozlarına beğeni yağdı... - Resim: 3

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Furkan Andıç ile fotoğrafını ilk kez sosyal medyadan paylaşmıştı. İkili beraber yer aldıkları fotoğrafa gül emojisi eklemişti.

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Aybüke Pusat Japonya'da! Instagram pozlarına beğeni yağdı... - Resim: 4

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

30 yaşındaki oyuncu yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için yurt dışını seçen ünlülerden oldu.

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