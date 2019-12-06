Aybüke Pusat ve Furkan Andıç fena yakalandı aşk belgelendi Her Yerde Sen final yaptı
Her Yerde Sen dizisinde final kararının ardından aşk bombası patladı, Furkan Andıç ve Aybüke Pusat yakalandı.
FOX TV kanalının sevilen dizisi Her Yerde Sen, geçtiğimiz günlerde final yaptı, dizinin reytinglerinin düşük olması önce gününün değişmesine neden oldu fakat bu değişiklik çözüm olmayınca FOX TV dizinin fişini çekti.
Başrollerinde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın olduğu dizi Her Yerde Sen'in hayranları bu karara isyan etmiş, en azından sezon sonuna kadar dizinin devam etmesini istemişti ki hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı.
Birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Andıç ve Pusat’ın, tatile gittiği iddia edildi. Rol gereği iki aşığı canlandıran çiftin, dizileri final yaptıktan sonra birlikte tatile çıkması aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.
İkilinin haklarında çıkan aşk iddiaları ise Her Yerde Sen dizisi boyunca birbirlerine çok yakıştıklarını söyleyen hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.