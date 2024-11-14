Aybüke Pusat reçeteyi verdi! Güzellik sırrı bakın neymiş
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Tolga Sarıtaş'la başrolü paylaşan Aybüke Pusat başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan ünlü isim güzellik sırrını verdi.
Medcezir, O Hayat Benim, Söz, Şahin Tepesi, Her Yerde Sen, Sıfırıncı Gün ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede boy gösteren Aybüke Pusat başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
2014 Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Aybüke Pusat yüzü olduğu markanın lansmanında güzellik sırrını verdi.
Pusat; "Bol su içiyorum. Doğal şeyler tüketiyorum. Yiyorum, içiyorum ve yüzüme sürüyorum. Pozitif kalıyorum. Güzel uyuyorum, iyi yemek yiyorum" dedi.
Günlük bakım rutinlerinden de bahseden Aybüke Pusat, "Suyumu ve nemlendiricimi yanımda taşıyorum. Her gün yüzüme masaj yaparım" diye konuştu. (Kaynak: Mynet)