Aybüke Pusat plajda bikinili görüntülendi! Sinirden çılgına döndü
Güzel oyuncu Aybüke Pusat, kız arkadaşlarıyla gittiği tatilde halk plajına girdi. Pusat, fotoğraflarının çekildiğini görünce çılgına döndü.
Yaz sezonunun açılmasıyla ve normalleşmeye geçilmeye başlanmasıyla soluğu arkadaşlarıyla Bodrum'da alan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, Bodrum'a gitti. Akyarlar'da denize girip serinleyen Pusat, fotoğraflarının çekildiğini görünce küplere bindi.
Oyuncu Aybüke Pusat, denize girip serinledi ve köpeğini suya sokarak keyifli vakit geçirdi. Denizden çıktığında plajdaki insanlar, Aybüke Pusat’ı "Gazeteciler var" diye uyardı.
"Habercilere veryansın etti": Gazetecileri görünce deliye dönen Aybüke Pusat, gazetecilerin yanına gelip, “Halk plajındayız çekemezsiniz. Kaybedin o görüntüleri, hadi bekliyorum. Silin istemiyorum” sözleriyle habercilere veryansın etti.
Aybüke Pusat, “Böyle görüntü olmaz. Kalabalığın içinde fotoğraflarım çıkamaz. Hele ki pandemi döneminde böyle kalabalığa girmiş gibi görünmem hiç hoş değil” diyerek, görüntülerin silinmesi için baya ısrar etti.