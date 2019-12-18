Aybüke Pusat Furkan Andıç aşkı Dilan Çiçek Deniz dostluğunu bitirdi itiraf geldi
Her yerde Sen dizisinin başrolleri Aybüke Pusat ve Furkan Andıç arasındaki yakınlaşma Dilan Çiçek Deniz'in canını oldukça sıkınca Pusat, son noktayı itirafıyla koydu.
Başrollerinde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın olduğu dizi Her Yerde Sen'de hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin dizi aşkı gerçek olmuş, ikili, beraber tatile çıkarken samimi yakalanmıştı. Andıç'ın eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ise bu aşk karşısında yakın arkadaşı Aybüke Pusat'a tavır aldı.
İki güzel ismi karşı karşıya getiren olaylı aşkın ardından Dilan Çiçek Deniz, arkadaşı Aybüke Pusat'ı sosyal medya hesabından takipten çıkardı.
İstanbul Havalimanı'nda Furkan Andıç ile samimi görüntülenen Aybüke Pusat ise Dilan Çiçek Deniz'in bu hamlesinin ardından çarpıcı bir açıklama yaptı.
Aybüke Pusat, “Çok yakın arkadaşım. Güzel bir tatile gittik yakın arkadaşlarımızla” dedi. Pusat, Dilan Çiçek Deniz ile ilgili ise “Bu benim özel hayatım ve konuşmam gerekiyorsa Dilan ile konuşurum” açıklamasında bulundu.