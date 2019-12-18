Aybüke Pusat Furkan Andıç aşkı Dilan Çiçek Deniz dostluğunu bitirdi itiraf geldi

Başrollerinde Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın olduğu dizi Her Yerde Sen'de hayranları tarafından birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin dizi aşkı gerçek olmuş, ikili, beraber tatile çıkarken samimi yakalanmıştı. Andıç'ın eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ise bu aşk karşısında yakın arkadaşı Aybüke Pusat'a tavır aldı.