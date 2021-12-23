Aybike Esin Tutumluer cinsiyet değiştirdi 'Atlas Karan' adını aldı işte kadın hali
Televizyon dizilerinde oynayan Aybike Esin Tutumluer cinsiyet değiştirdi. Genç oyuncunun yeni ismi ise Atlas Karan Tutumluer oldu...
Yıllar önce yayınlanan İlişki Durumu Karışık dizisiyle tanınan ve cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Aybike Esin Tumluer, bambaşka biri oldu. Adını Atlas Karan olarak değiştiren oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor. 2017 senesinde operasyon geçiren Tutumluer'in fotoğrafları sosyal medyada son günlerde gündem haline geldi. Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmesinin ardından bugüne değişimi dikkat çeken Tutumluer'in imajı da çok konuşuluyor.
Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece, Pamir Tekin, Sezai Altekin ve Nurseli İdiz'in başrolünü paylaştığı İlişki Durumu Karışık dizisinde Gülendam rolünü oynayan Aybike Esin Tumluer, 2017 yılında cinsiyet değiştirdi. Oyuncunun yeni imajı ise sosyal medyada gündem oldu.
Aybike Esin Tumluer’in yeni isminin Atlas Karan Tumluer olduğunu açıklayan magazin yorumcusu ve şarkıcı Onur Akay, “İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı ‘Gülendam’ karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan ve konservatuardan yakın dostum olan 1988 doğumlu Aybike Esin Tumluer’den, uzun süre haber alamamıştım ve bu hafta sonu kendisi ile konuştuğumda hayatımın şokunu yaşadım. Önce telefonunu başka biri açtı zannettiğim anlarda, bana cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu itiraf etti. O artık Atlas Karan Tumluer’di.” ifadelerini kullandı.
Ameliyattan sonra Atlas Karan Tumluer adını alan oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.