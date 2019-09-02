Aybike Esin Tumluer de cinsiyet değiştirdi erkek halini görenler gözlerine inanamadı

İlk olarak Rüzgar Erkoçlar'ın, ardından İşte Benim Stilim yarışmacısı Neslihan Doğrusöz'ün cinsiyet değiştirme operasyonlarının ardından bu işlemi gerçekleştiren Aybike Esin Tumluer, adını da Atlas Karan olarak değiştirdi.