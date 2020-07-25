Ayasofya'da imparatorların tac giyme alanına halı serilmedi
AYASOFYA'da müezzin mahfilinin arkasında dairelerden oluşan alana neden halı serilmediğini İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz açıkladı.
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Camii’nde üzerine halı serilmeyen kare şeklindeki alanın, imparatorların taç giyme alanına neden halı serilmediğini açıkladı.
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İstanbul'un fethiyle birlikte 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Danıştay’ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından cuma namazıyla birlikte dün yeniden ibadete açıldı.
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Açılışa hazırlanan camide birçok düzenleme yapılırken özel olarak hazırlanan halılar da restorasyon çalışmalarının olmadığı alanlara serildi.
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Ayasofya-i Kebir Camiinde müezzin mahfilinin arkasında dairelerden oluşan alanın ise boş bırakıldığı görüldü.
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