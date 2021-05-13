Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk bayram namazı! Tüm yurtta sosyal mesafeye uygun bayram namazı

Sabah namazı ve Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerden itibaren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında içeriye sınırlı sayıda kişi alınırken vatandaşların bir bölümü de cami avlusu ve meydanda saf tuttu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.