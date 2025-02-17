Ayasofya yanında skandal: Tarihi sarnıçtaki spa merkezi mühürlendi
Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yanında bulunan ve tarihi 1500 yıla dayanan sarnıçta izinsiz işletilen havuz ve spa merkezini mühürledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022’de yapının kaldırılmasına karar vermiş, 2023’te ise suç duyurusunda bulunmuştu.
Fatih Belediyesi tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yanında bulunan tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezi mühürlendi.
Belediyeden yapılan açıklamada, "1500 yıllık sarnıcı masaj salonuna çevirdiler" başlıklı habere konu olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yanında bulunan tarihi sarnıçtaki havuz ve spa merkezinin, Koruma Kurulu kararları gereği Yapı Kontrol Müdürlüğünce mühürlendiği bildirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca söz konusu kültür varlığına ilişkin 2022'de kaldırma kararı verildiği, 2023'te ise suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.
KAÇAK EKLENTİLER YAPILDI
Yapılan denetimlerde, sarnıcın vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlendi. Fatih Belediyesi ise Kurul Müdürlüğü tarafından gelen talep sonrasında yaptığı incelemede birçok aykırılık buldu.