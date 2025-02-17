Ayasofya yanında skandal: Tarihi sarnıçtaki spa merkezi mühürlendi

KAÇAK EKLENTİLER YAPILDI

Yapılan denetimlerde, sarnıcın vakıf, kamu ve özel mülkiyete ait olduğu belirlendi. Fatih Belediyesi ise Kurul Müdürlüğü tarafından gelen talep sonrasında yaptığı incelemede birçok aykırılık buldu.