Ayasofya için Türk Bayrağını yaktılar! İsrail polisi soruşturma başlattı

"Bu grup beraberinde getirdikleri Türk ve Yunan bayraklarıyla birlikte Başkonsolosluk binasının duvarlarına kadar geldiler. Bu bayrakları duvarın üstüne yerleştirmeye çalıştılar. Güvenlik görevlilerimiz buna müsaade etmedi. Arkasından grubun elebaşı Türk bayrağını binanın önündeki kaldırımda yaktı. Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte göstericiler karşı kaldırıma geçti. Olayın sonuna doğru da polis bayrağımızı yakan şahsı ifadesini almak üzere gözaltına aldı."