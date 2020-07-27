Ayasofya-i Kebir Cami Şerif-in açılışının 3. gününde de sabah namazı yoğunluğu yaşandı

Üçüncü sabahta da Ayasofya-i Kebir Cami Şerif-ine yoğun ilgi

Cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan ile yeniden ibadete açılan Ayasofya'da ikinci sabahta namaza yoğun katılım sağlandı. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılınan namazın ardından cemaat salavat ve tekbirler getirdi.