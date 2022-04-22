Ayasofya Camisi'nin kırılan kapısıyla ilgili yeni gelişme! İlber Ortaylı 'namus meselesi' demişti
Ayasofya Camisi'nin İmparatorluk Kapısı olarak adlandırılan kapıdaki kırılma büyük tepki çekmişti. İlber Ortaylı 'namus meselesi' diyerek olanlara tepki göstermiş Vakıflar'dan yapılan açıklamada aşınmanın olağan olduğu söylenmişti. Yıpranan kısım medyaya yansımasının ardından hemen onarıldı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, tahribatın meydana geldiği imparator kapısı, konservasyonu tamamlanarak ihya edildi.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Camii'nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine çalışma başlattı.
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Onarıma alınan kapının konservasyon çalışması tamamlandı.
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Dün bariyerlerle koruma altına alınan kapının bugün güvenlik şeridiyle çevrildiği görüldü.
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