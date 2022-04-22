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Ayasofya Camisi'nin kırılan kapısıyla ilgili yeni gelişme! İlber Ortaylı 'namus meselesi' demişti

Ayasofya Camisi'nin kırılan kapısıyla ilgili yeni gelişme! İlber Ortaylı 'namus meselesi' demişti

Ayasofya Camisi'nin İmparatorluk Kapısı olarak adlandırılan kapıdaki kırılma büyük tepki çekmişti. İlber Ortaylı 'namus meselesi' diyerek olanlara tepki göstermiş Vakıflar'dan yapılan açıklamada aşınmanın olağan olduğu söylenmişti. Yıpranan kısım medyaya yansımasının ardından hemen onarıldı.

Ayasofya Camisi'nin kırılan kapısıyla ilgili yeni gelişme! İlber Ortaylı 'namus meselesi' demişti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, tahribatın meydana geldiği imparator kapısı, konservasyonu tamamlanarak ihya edildi.

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Ayasofya Camisi'nin kırılan kapısıyla ilgili yeni gelişme! İlber Ortaylı 'namus meselesi' demişti

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Camii'nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine çalışma başlattı.

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Ayasofya Camisi'nin kırılan kapısıyla ilgili yeni gelişme! İlber Ortaylı 'namus meselesi' demişti

Onarıma alınan kapının konservasyon çalışması tamamlandı. 

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Ayasofya Camisi'nin kırılan kapısıyla ilgili yeni gelişme! İlber Ortaylı 'namus meselesi' demişti

Dün bariyerlerle koruma altına alınan kapının bugün güvenlik şeridiyle çevrildiği görüldü.

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