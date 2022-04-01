Ayasofya Camii'nde 88 yıl sonra teravih namazı heyecanı
2 yıllık gecikmenin ardından 86 sene sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk teravih namazı kılındı.
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan heyecanıyla doldu.
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11 ayın sultanının coşkuyla geçirilecek olması, Müslümanları sevince boğdu.
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Bu kapsamda camiler, bugün itibariyle yeniden teravihte cemaatiyle buluştu.
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AYASOFYA CAMİİ'NDE 88 YIL SONRA İLK TERAVİH
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bu sene Ramazan heyecanı bir başka yaşanıyor.
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