Ayasofya Cami önündeki 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti

"15 TEMMUZA YAKIŞIR BİR GÖSTERİ OLSUN İSTEDİK"

Yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ifade eden dansçı Çisel Kuşkan, "bir ay boyunca gece gündüz çalıştık. Çok uğraştık. Güzel bir şey olsun istedik. 15 Temmuz'a yakışır bir şey olsun istedik. ve umarım güzel olmuştur. Çünkü demokrasi zaferi ve o günler çok sancılı geçti ama unutulmaz bir zaferle geçti. ve her sene bunu hatırlatıyoruz. Geçen sene de yapmıştık. Bu sene de oldu umarım seneye yeniden yapabiliriz" şeklinde konuştu.