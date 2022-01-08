Ayakta bile zor duruyordu! 8 ayda 50 kilo verdi: Doktor adayının son halini gören şaştı kaldı
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki İsmail Uçar ameliyatsız, ilaçsız tamamen diyet ve egzersiz gibi doğal yollarla 8 ayda 50 kilo verdi. Uçar'ın son hali görenleri şaşırttı.
Isparta’da tıp eğitimi gören 24 yaşındaki İsmail Uçar, uzun yıllar kilo problemi yaşayınca çareyi diyetisyene gitmekte buldu. Diyetisyen eşliğinde ölçümleri alınan Uçar, kontrollü sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite önerileri verilerek takibe alındı.
8 aylık bir süreçte 50 kilo vererek büyük bir başarıya imza atan genç adamın beden kitle indeksi ise yüzde 48’den 32’ye kadar geriledi.
Herhangi bir operasyon ve ilaç kullanmadan tamamen doğal yollarla sekiz ayda 156 kilodan 106 kiloya kadar düşen İsmail Uçar,‘’ Kimse kilolu olmak zorunda değil’’ dedi.
Süreç hakkında bilgi veren Diyetisyen Yasin Ayyıldız, "İsmail beyle yaklaşık 8 ay önce yollarımız kesişti, kendisi bir hekim adayı tıp fakültesi son sınıf öğrencisi. Birlikte sekiz ay gibi kısa bir sürede 50 kilo kaybettik." ifadelerini kullandı.