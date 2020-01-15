Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülü gecesinde ünlüler şıklıklarıyla damga vurdular!

Ödül töreninin en dikkat çeken çiftlerinden olan Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni bir dizi projesine başlayacağını ve bundan dolayı bir hayli heyecanlı olduğunu söyleyen Deniz Baysal, 'bebek düşünüyormusunuz?' sorusu üzerine ise, "Şuan öyle bir düşüncemiz yok. Bir çocuk bakmak, büyütmek gerçekten zor" dedi.