Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülü gecesinde ünlüler şıklıklarıyla damga vurdular!
Dün akşam Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödül törenine iş, sanat, cemiyet, spor hayatından birçok isimle katıldı.
Ünlü şarkıcı Haluk Levent kurmuş olduğu Ahbap Derneği ile ülkenin dört bir yanında yardıma muhtaç insanların sesi olmaya devam ediyor. Geceye katılan Levent, Çukur'un yıldız oyuncusu Aras Bulut İynemli ile düet yapması gecenin en çok konuşulanı oldu.
Ödül töreninin en dikkat çeken çiftlerinden olan Deniz Baysal ile Barış Yurtçu, tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni bir dizi projesine başlayacağını ve bundan dolayı bir hayli heyecanlı olduğunu söyleyen Deniz Baysal, 'bebek düşünüyormusunuz?' sorusu üzerine ise, "Şuan öyle bir düşüncemiz yok. Bir çocuk bakmak, büyütmek gerçekten zor" dedi.
Gecede 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görülen Hande Yener'e ödülünü Berksan verdi. İkili bir dönem ortak bir işletme dahi açmış fakat daha sonra kavga ederek uzun yıllar küs kalmıştı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olan Sarıkaya, "Alice şuan çok ağır basıyor ama setleri de özledim doğrusu" dedi. Başarılı oyunculuğu kadar sesiyle de ön plana çıkan Sarıkaya, müzikle ilgili yöneltilen soru üzerine, "Sezen Aksu hakkında çıkan haberler var ama doğru değil maalesef. Bir albüm çıkarmayı düşünmüyorum" dedi.