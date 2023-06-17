Ayakkabısıyla dalga geçilen Oğuzhan Koç öfke kustu! Zehir zemberek sözler: "Onursuz, kaçak dövüşen parazitler"
Demet Özdemir ile 8 ay süren evliliğini bitiren Oğuzhan Koç, paylaşımları ve kıyafet tercihleriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ayakkabı tercihleriyle alay konusu olan Koç, uzun zamandır adını gizli tutarak paylaşım yapan fenomen Gossippasta'nın kimliğini ifşa ederek sert söylemlerde bulundu.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile evliliği 8 ay süren Oğuzhan Koç son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çekiyor.
Ayakkabı tercihleriyle alay konusu olan Koç, uzun zamandır adını gizli tutarak paylaşım yapan fenomen Gossippasta'nın kimliğini ifşa ederek sert ifadeler kullandı.
Geçtiğimiz günlerde muhabirlere "Beni evimin önünde çekemezsiniz. Ben evden çıkarım, stüdyoya girerim, oradan da evime giderim. Beni takip etmeyin, sorularınızı cevaplamayacağım" diyerek çıkışan Koç son olarak ayakkabılarıyla gündeme geldi.
İlginç ayakkabıları gossippasta tarafından esprili bir dille paylaşılan Oğuzhan Koç Gossippasta adıyla paylaşım yapan kişinin Çağla Çetin olduğunu ifşa etti.