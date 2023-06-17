Ayakkabısıyla dalga geçilen Oğuzhan Koç öfke kustu! Zehir zemberek sözler: "Onursuz, kaçak dövüşen parazitler"

Geçtiğimiz günlerde muhabirlere "Beni evimin önünde çekemezsiniz. Ben evden çıkarım, stüdyoya girerim, oradan da evime giderim. Beni takip etmeyin, sorularınızı cevaplamayacağım" diyerek çıkışan Koç son olarak ayakkabılarıyla gündeme geldi.