Ayakkabı boyayarak hem ev sahibi oldu, hem çocuklarını okuttu!
Aksaray'da 32 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Zülfikar Emlik, hem ev sahibi oldu hem de çocuklarını okuttu.
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Sivrihisar köyünden 32 yıl önce eşi ve çocukları ile şehir merkezine göç eden Zülfikar Emlik, aradığı işi bulamayınca ayakkabı boyacılığına başladı.
1992 yılında Ulu Camii önünde ayakkabı boyama sandığı satın alan Emlik, sabahın erken saatlerinde hem ayakkabı boyamak hem de keçe satarak hayatını devam etti.
O dönemlerde okul çağında olan 2 oğlunu okutarak iş sahibi yapan Emlik, boyacılıktan kazandığı para ile sırayla 2 oğlunu da evlendirdi.
Çocuklarını hem iş sahibi yapan ayakkabı boyacısı yaşlı adam, daha sonra kendisine ev aldı.