Ayak parmağını kaybetmişti! Haber spikeri Korcan Karar adım adım yaşadığı süreci anlattı
Bir dönem ekranların sevilen spikeri olarak hafızalara kazınan, sonrasında istifa kararıyla herkesi üzen Korcan Karar diyabet hastalığının sebep olduğu kangren nedeniyle 48 saat içerisinde ayak parmağını kaybetmişti. Gazeteci ve haber spikeri Karar "Birkaç saat daha geç kalsaydım bacağımı kaybedebilirdim" diyerek yaşadığı süreci dile getirdi..
Bir dönem ana haber programlarının aranan spikeri olan, sunduğu haberlerle hafızalara kazınan Korcan Karar diyabet hastalığının sebep olduğu kangren nedeniyle 48 saat içerisinde ayak parmağını kaybetmişti. Zor bir süreçten geçen gazeteci Karar "Birkaç saat daha geç kalsaydım bacağımı kaybedebilirdim" diyerek adım adım yaşadığı süreci böyle anlattı..
Diyabetin neden olduğu kangren nedeniyle ayak parmağını kaybeden haber spikeri Korcan Karar, "Birkaç saat daha geç kalsaydım bacağımı da kaybedebilirdim" dedi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya ise dünyada her 30 saniyede bir diyabetik ayağa bağlı olarak bir kişinin ayağının kesildiğini ifade ederek, “Şu an diyabet dünyadaki en büyük pandemi olarak seyrediyor. Hatta bilinen ve en agresif seyreden kanser hastalıklarından bile daha öldürücü olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.
Yaşadığı günleri anlattı
Diyabet nedeniyle bacağındaki üç damarı tıkanan ancak farkına varmadığı için sağ ayak parmağı kangren olan ve geçtiğimiz günlerde parmağı ampute edilen Gazeteci ve Haber Spikeri Korcan Karar, kendisini sağlığına kavuşturan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yılmaz Deniz ve diyabetli hastalarla Medicana International İzmir Hastanesinde bir araya geldi. Yaşadığı deneyimi anlatan Karar, kendisini amputeye götüren süreci anlattı.
"Parmağım 48 saat içerisinde simsiyah oldu"
Pandemi nedeniyle hastaneye gitmeyi ya da tahlil yaptırmayı bir süre için birçok kişi gibi askıya aldığını anlatan Karar, “Hiçbir belirti olmadı. Uyuklama hali, baş dönmesi, herhangi bir belirti olmadığı için de hayatıma normal olarak devam ettim. Bu süreçte de şeker içten içe işledi, çok sinsi bir hastalık olduğunu gayet açık ve net gördüm ve sonunda da sağ bacağımda üç damar tıkanmış.