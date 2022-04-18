Ayak fetişiyim dedi Gonca Vuslateri'nin cinsellik itirafı kafa karıştırdı

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Cake Mosq'un Burada Neler Dönüyor Bi' Bilsen programının bu haftaki konuğu oldu. Ayak fetişi olduğunu itiraf eden Gonca Vuslateri, 'Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım.' diyerek herkesi şaşırttı. Ayrıca eş cinsellik üzerine de ilginç açıklamalarda bulundu.