Ayak fetişiyim dedi Gonca Vuslateri'nin cinsellik itirafı kafa karıştırdı
Cake Mosq'un her hafta ünlüleri Drag Queen'e çevirip ağızlarından binbir türlü itiraflar kopardığı Burada Neler Dönüyor Bi' Bilsen isimli programının bu haftaki konuğu Gonca Vuslateri oldu.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Cake Mosq'un Burada Neler Dönüyor Bi' Bilsen programının bu haftaki konuğu oldu. Ayak fetişi olduğunu itiraf eden Gonca Vuslateri, 'Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım.' diyerek herkesi şaşırttı. Ayrıca eş cinsellik üzerine de ilginç açıklamalarda bulundu.
Gonca Vuslateri, "Seni dünyada en çok irrite eden ve değiştirmek isteyeceğin şey?" sorusuna "Çorabımızı çıkardıktan sonra ayak parmaklarımızın arasında biriken çorap pamukçukları." diye cevap verince, konu bir şekilde cinselliğe geldi.
Cake Mosq' Vuslateri'ye"Senin ayak fetişin var galiba, benim ayaklarımı görünce 'ne güzel ayakların var' diyorsun." deyince çok konuşulacak bir itiraf geldi.
Gonca Vuslateri itirafı olay oldu: Evet. Hemen ayaklara bakarım. Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakıyorum.'