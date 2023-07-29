Ayağına bağladığı çapa denize atlayıp intihar etti son anlarını sosyal medyada paylaştı

Sosyal medya hesabında denizde çektiği bir görüntüye "Buraya kadarmış” yazarak paylaşımda bulunan Karaahmetoğlu, daha sonraki paylaşımda ise, "Söylenecek çok şey var, son zamanlarda psikolojim çok bozuldu. Aile ve iş kaynaklı iyice isyan noktasına geldim. Geride bıraktıklarım için çok üzgünüm. Herkes hakkını helal etsin. Bakalım demirlerle kaç saniyede suyun dibine gideceğiz" ifadelerini kullandı.