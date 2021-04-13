Ayağımda kırmızı lekeler var kırmızı lekeler neden olur

Bir diğer neden ise tabi ki kişilerin enfeksiyona bağlı olarak ayaklarında kırmızı leke oluşumudur. Bu durum genellikle iş nedenii ya da diğer nedenlerle kişilerin sürekli olarak ayakta ve ayakkabı içerisinde kalmasıdır. Bu durumun yanında ayakkabının üretildiği malzemelerin kalitesiz olması durumu da hızla enfeksiyon çoğalmasına neden olarak kişilerin problemler yaşamasına neden olmaktadır. Bu nedenle sürekli olarak kaliteli malzemelerden üretilmiş ayakkabıların kullanılması sağlık açısından son derece daha iyi olacaktır.