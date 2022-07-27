Aya ayak basan ikinci astronotun ceketi rekor fiyata satıldı

Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşunda yer alan ve Neil Armstrong ile birlikte 20 Temmuz 1969'ta Ay yüzeyine iniş yapan astronot Buzz Aldrin'in kişisel eşyalarından oluşan bir koleksiyonu, New York'taki Sotheby's müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarıldı.