BIST 2.540
DOLAR 17,89
EURO 18,15
ALTIN 990,40

Aya ayak basan ikinci astronotun ceketi rekor fiyata satıldı

Aya ayak basan ikinci astronotun ceketi rekor fiyata satıldı

Ay'a 1969'da ayak basan Buzz Aldrin'in tarihi Apollo 11 görevinde uçuş sırasında giydiği ceketin, New York'taki müzayedede satışı gerçekleştirildi.

Aya ayak basan ikinci astronotun ceketi rekor fiyata satıldı

Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşunda yer alan ve Neil Armstrong ile birlikte 20 Temmuz 1969'ta Ay yüzeyine iniş yapan astronot Buzz Aldrin'in kişisel eşyalarından oluşan bir koleksiyonu, New York'taki Sotheby's müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarıldı.

17
Aya ayak basan ikinci astronotun ceketi rekor fiyata satıldı

Aldrin'in uzay yolcuğu sırasında giydiği ve üzerinde ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) logosu ile ABD bayrağının yer aldığı ceketin sahibi artık bir başkası.

27
Aya ayak basan ikinci astronotun ceketi rekor fiyata satıldı

92 yaşındaki astronotun ceketi, satılan en değerli Amerikan uzay eseri oldu. 

37
Aya ayak basan ikinci astronotun ceketi rekor fiyata satıldı

Aldrin'in devre kesici ve tamir için kullandığı kalemi de açık arttırmada çıkarılan kişisel eşyaları arasında yer aldı. 

47