Aya ayak basan ikinci astronotun ceketi rekor fiyata satıldı
Ay'a 1969'da ayak basan Buzz Aldrin'in tarihi Apollo 11 görevinde uçuş sırasında giydiği ceketin, New York'taki müzayedede satışı gerçekleştirildi.
Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşunda yer alan ve Neil Armstrong ile birlikte 20 Temmuz 1969'ta Ay yüzeyine iniş yapan astronot Buzz Aldrin'in kişisel eşyalarından oluşan bir koleksiyonu, New York'taki Sotheby's müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarıldı.
Aldrin'in uzay yolcuğu sırasında giydiği ve üzerinde ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) logosu ile ABD bayrağının yer aldığı ceketin sahibi artık bir başkası.
92 yaşındaki astronotun ceketi, satılan en değerli Amerikan uzay eseri oldu.
Aldrin'in devre kesici ve tamir için kullandığı kalemi de açık arttırmada çıkarılan kişisel eşyaları arasında yer aldı.