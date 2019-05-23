Ay yıldızlı Victoria's Secret meleği Ana Beatriz Barros ve Çağla Şikel aynı podyumda!

Çağla Şikel, “Ana’yı misafir ettiğimiz ve aynı podyuma çıkacağımız için çok heyecanlıyım. Ev sahibi sayılırız. Onun da bir anne olması ve mesleğimizi hala aşkla yapıyor olmamız çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum onu, heyecanlıyız” dedi.