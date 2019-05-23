Ay yıldızlı Victoria's Secret meleği Ana Beatriz Barros ve Çağla Şikel aynı podyumda!
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Antalya'da düzenlenen “Leather & Fur Fashion Show”da Victoria's Secret meleği Ana Beatriz Barros ve Çağla Şikel aynı podyumda yer aldı. Açılış şarkısını ise Hande Yener söyledi.
Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeden, 1500’ü aşkın yerli ve yabancı katılımcının yer aldığı, Antalya'daki bir otelde gerçekleşen fuarda, 49 firma stand açtı. 4 gün sürecek olan fuarın açılış defilesinde, Öner Evez’in koreografisiyle, Victoria's Secret meleği Ana Beatriz Barros ve Türk manken Çağla Şikel, kendilerine eşlik eden 36 mankenle podyuma çıktı.
TDKD Leather & Fur açılış defilesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında, ay yıldız dövmeli Ana Beatriz Barros, “Türkiye’yi çok seviyorum, burayla ilgili çok özel bir bağ kurdum. Burası benim için çok özel. Ay ve yıldızlara olan düşkünlüğüm de olunca ay yıldızlı bir dövme yaptırdım.
Bir sonraki gelişimde Türkçe kelimeler öğrenmiş olarak gelmek istiyorum. İstanbul dünyadaki en favori şehirlerimden biri. Ayrıca Türk yemeklerini, mimarisini çok seviyorum” dedi.
Çağla Şikel, “Ana’yı misafir ettiğimiz ve aynı podyuma çıkacağımız için çok heyecanlıyım. Ev sahibi sayılırız. Onun da bir anne olması ve mesleğimizi hala aşkla yapıyor olmamız çok güzel bir şey. Tebrik ediyorum onu, heyecanlıyız” dedi.