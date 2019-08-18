Ay lav yu filmi gerçek oldu! Amerikalı Zabrian ile Çukurcalı Ramazan'dan dillere destan düğün

Ay lav yu filmi gerçek oldu! Amerikalı Zabrian ile Çukurcalı Ramazan'dan dillere destan düğün

ABD'li Aliona Zabrian ile New York'ta tanışıp aşık olduğu Ramazan Deniz, Hakkari Çukurca'da yörenin gelenek ve göreneklerine göre 2 gün 2 gece süren düğün ile dünya evine girdi.

Ay lav yu filmi gerçek oldu! Amerikalı Zabrian ile Çukurcalı Ramazan'dan dillere destan düğün - Sayfa 1

ABD'nin New York kentine 6 yıl önce çalışmak için giden Çukurcalı Ramazan Deniz (38) burada Aliona Zabrian(32) ile tanışıp arkadaş oldu. Bir süre sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Zabrian ve Deniz, evlenmeye karar verdi. 

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Ay lav yu filmi gerçek oldu! Amerikalı Zabrian ile Çukurcalı Ramazan'dan dillere destan düğün - Sayfa 2

New York'ta nikah yapan Aliona Zabrian ile Ramazan Deniz, düğünlerini ise damadın memleketi olan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirmeyi planladı.

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Ay lav yu filmi gerçek oldu! Amerikalı Zabrian ile Çukurcalı Ramazan'dan dillere destan düğün - Sayfa 3

Geleneksel düğün töreni

Çiftin düğün töreni için Çukurca Tağsara Meydanı'nda hazırlıklar yapıldı. Bölgenin gelenek ve göreneklerine göre yöresel yemekler pişirildi, hazırlıklar yapıldı. 

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Ay lav yu filmi gerçek oldu! Amerikalı Zabrian ile Çukurcalı Ramazan'dan dillere destan düğün - Sayfa 4

2 gün 2 gece

Süslenen meydanda 2 gün 2 gece süren düğüne, gelin ve damadın yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. 

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