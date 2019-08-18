Ay lav yu filmi gerçek oldu! Amerikalı Zabrian ile Çukurcalı Ramazan'dan dillere destan düğün

ABD'nin New York kentine 6 yıl önce çalışmak için giden Çukurcalı Ramazan Deniz (38) burada Aliona Zabrian(32) ile tanışıp arkadaş oldu. Bir süre sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Zabrian ve Deniz, evlenmeye karar verdi.