'Ay düğümüne dikkat' deyip Dinçer Güner uyardı! Dozunu kaçırabilirsiniz: İşte 2022 burç yorumları...
Astroloji uzmanı Dinçer Güner ay düğümü ilgili uyarılarda bulunurken ve astroloji yazarı Murat İpek 9 Şubat 2022 burç yorumları yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner "Merkür ile Kuzey ay düğümü arasında güzel bir etkileşim olacak. +/-1 etki süresi" diyerek sosyal medya hesabından çeşitli açıklamalar yaptı.
İşte Dinçer Güner'in uyarıları...
Bugün güzel haberler alıp verebilirsiniz. Yeni birçok bilgiye ulaşabilir, eğitimlere başlayabilirsiniz. Seyahatler organize etmek içinde uygun bir zaman.
Büyük farkındalıklar yaratacak önemli konuşmalar ve sohbetler yapabilirsiniz. İhtiyacınız varsa yeni elektronik aletler alabilirsiniz. İş görüşmelerine gitmek, iş kurmak, iş başvuruları yapmak, maddi konularda yeni hedefler koymak ve yol planı çizmek için uygundur.
Bugün ve yarın hayatınızı düzene sokacak kararlar almak, kendinize kurallar koymak içinde gayet uygundur...
İşte günlük burç yorumları...