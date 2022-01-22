Ay düğümleri kehanetleri şok etti! Deprem ekonomik kriz kripto para: Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı

Kuzey ve güney olmak üzere iki Ay düğümü vardır. Bunlar Güneş ve Ay tutulmalarıyla bağlantılıdır. Biliyorsunuz tutulmalar Mundane yani dünya astrolojisinde önemli sınavlar vereceğimiz, kendimizi geliştirmemiz gereken, kayıp ve zorlanma yaşayacağımız konuları ortaya koyar.