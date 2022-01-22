Ay düğümleri kehanetleri şok etti! Deprem ekonomik kriz kripto para: Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek'in 22 Ocak 2022 burç yorumları okuyanları şaşkına çevirdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çıkmadan pandemiyi bilen astroloji yazarı Dinçer Güner'den korkutan uyarılar geldi. Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı yazıda Güner değişen kaderle ilgili bilgi verdi.
Ay düğümleri, Ay’ın Güneş etrafındaki yörüngesiyle Güneş’in yörüngesinin kesiştiği noktalardır. Astrolojik açıdan ruhun izlediği yolu gösterdiklerine inanılır. Her 18 ayda bir burç değiştirerek, gelecek 1.5 yılda kaderimizin nasıl şekilleneceği hakkında bilgi verirler.
Kuzey ve güney olmak üzere iki Ay düğümü vardır. Bunlar Güneş ve Ay tutulmalarıyla bağlantılıdır. Biliyorsunuz tutulmalar Mundane yani dünya astrolojisinde önemli sınavlar vereceğimiz, kendimizi geliştirmemiz gereken, kayıp ve zorlanma yaşayacağımız konuları ortaya koyar.
Benzer şekilde kuzey Ay düğümü gelişim alanlarına; güney Ay düğümü de korkular, kayıplar, zorluklar ve sınavlara işaret eder. Bu nedenle bir tutulma kuzey tarafına düştüğünde daha iyicil bir şekilde çalışırken güney tarafında gerçekleştiğinde ciddi zorlanmaların ve kayıpların yaşanacağını düşündürür.