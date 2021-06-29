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Avusturya'dan 32 saat sürüyor gurbetçiler arabalı trenle Türkiye'ye gelmeye başladı

Avusturya'dan 32 saat sürüyor gurbetçiler arabalı trenle Türkiye'ye gelmeye başladı

Yılık izinde Türkiye'ye gelmek isteyen gurbetçiler yola çıkarken son yıllarda 'rahat ve konforlu' olan arabalı treni tercih etmeye başladılar. Yaklaşık 32 saat süren yolculuk için kişi başı ücret alınıyor.

Avusturya'dan 32 saat sürüyor gurbetçiler arabalı trenle Türkiye'ye gelmeye başladı

Uzun saatler süren sıla yolculuğunu direksiyon başında yorularak geçirmek istemeyen gurbetçiler, araçlarını vagonlara yükledikten sonra Türkiye'ye gelene kadar rahat ve konforlu şekilde seyahat edebiliyor.

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Avusturya'dan 32 saat sürüyor gurbetçiler arabalı trenle Türkiye'ye gelmeye başladı

Avusturya Villach'tan Türkiye'ye yolculuğunda 1400 kilometre yol alan "Optima Ekspres"; Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Kapıkule Tren Garı'na ulaşıyor.

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Avusturya'dan 32 saat sürüyor gurbetçiler arabalı trenle Türkiye'ye gelmeye başladı

Gümrükteki işlemlerin ardından Edirne merkezindeki Ayşekadın Garı'na gelen trenin, kalkış ve varış noktası arası yaklaşık 32 saat sürüyor.

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Avusturya'dan 32 saat sürüyor gurbetçiler arabalı trenle Türkiye'ye gelmeye başladı

Kişi başı 149 avro ödeme
Arabalı tren bilet fiyatları, yolcuların seçtiği vagon sistemine göre ve taşınacak aracın özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yolcu sayısı ve araç yüksekliğine göre, bilet fiyatları kişi başı 149 avrodan başlıyor.

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