Avusturya'dan 32 saat sürüyor gurbetçiler arabalı trenle Türkiye'ye gelmeye başladı
Yılık izinde Türkiye'ye gelmek isteyen gurbetçiler yola çıkarken son yıllarda 'rahat ve konforlu' olan arabalı treni tercih etmeye başladılar. Yaklaşık 32 saat süren yolculuk için kişi başı ücret alınıyor.
Uzun saatler süren sıla yolculuğunu direksiyon başında yorularak geçirmek istemeyen gurbetçiler, araçlarını vagonlara yükledikten sonra Türkiye'ye gelene kadar rahat ve konforlu şekilde seyahat edebiliyor.
Avusturya Villach'tan Türkiye'ye yolculuğunda 1400 kilometre yol alan "Optima Ekspres"; Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Kapıkule Tren Garı'na ulaşıyor.
Gümrükteki işlemlerin ardından Edirne merkezindeki Ayşekadın Garı'na gelen trenin, kalkış ve varış noktası arası yaklaşık 32 saat sürüyor.
Kişi başı 149 avro ödeme
Arabalı tren bilet fiyatları, yolcuların seçtiği vagon sistemine göre ve taşınacak aracın özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yolcu sayısı ve araç yüksekliğine göre, bilet fiyatları kişi başı 149 avrodan başlıyor.