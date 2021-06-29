Avusturya'dan 32 saat sürüyor gurbetçiler arabalı trenle Türkiye'ye gelmeye başladı

Kişi başı 149 avro ödeme

Arabalı tren bilet fiyatları, yolcuların seçtiği vagon sistemine göre ve taşınacak aracın özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yolcu sayısı ve araç yüksekliğine göre, bilet fiyatları kişi başı 149 avrodan başlıyor.