Avusturya'da yavru kutup ayısı ilk defa görüntülendi
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Schönbrunn Hayvanat Bahçesi'nde yavru ayı ilk defa kemeraların önüne çıktı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Schönbrunn Hayvanat Bahçesi'nde, geçen yıl 9 Kasım'da dünyaya gelen yavru kutup ayısı, yaklaşık 3 ay sonra kameraların önüne çıktı ve ilk defa görüntülendi.
Hayvanat bahçesinin müdürü Stephan Hering-Hagenbeck, yavru kutup ayısının annesi Nora'nın, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki hayvanat bahçesinde 6 yıl önce gerçekleştirdiği doğumun ardından 2017'de Viyana'ya getirildiğini, anne ayının burada ilk doğumunu geçen kasım ayında yaptığını söyledi.
Hagenbeck, Nora'nın ikiz doğurduğunu, yavrulardan birinin doğumdan hemen sonra yaşamını yitirdiğini, ikinci yavrunun, annesinin korumasında yaklaşık 3 ay süresince özel korunaklı yuvada büyüdüğünü anlattı.
Henüz cinsiyeti belli değil
Anne ayının yavrusuna çok iyi baktığını vurgulayan Hagenbeck, yavru kutup ayısının cinsiyetinin henüz tespit edilemediğini, bunun için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, cinsiyeti belirlendikten sonra ziyaretçilerin yavruya önerecekleri isimlere açık olduklarını sözlerine ekledi.