Avusturya’da Kovid-19 nedeniyle kapanan kuaför ve alışveriş merkezleri yeniden açıldı

Anadolu Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hayata geçirilen bazı önlemlerin gevşetilmesi kararı alınan Avusturya’da yaklaşık bir buçuk ay sonra alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden kapılarını açtı.

Ülkede günlük  vaka sayısındaki düşüş ve  sağlığına kavuşanların oranındaki artış hükümeti kademeli olarak bazı tedbirlerin esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde harekete geçirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının dün sona erdiği ülkede, bugün de gastronomi ve turizm sektörü dışındaki işletmelerde yeniden işbaşı yapıldı.

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Normale dönüşte önemli adımlar

Özellikle alışveriş merkezi gibi çok sayıda kişinin kapalı bir alanda bulunduğu ya da sosyal mesafenin ortadan kalktığı güzellik salonu ve kuaförlerin yeniden açılması ülkede normalleşme yolunda atılan önemli adımlar oldu. Bu arada uzun süre kapalı kalan semt pazarlarına da halkın yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

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 Kuaförlere yoğun ilgi

 Sinan Demirkoparan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Viyana’da  uzun süreden beri kuaförlük yaptığını belirterek, yaklaşık bir buçuk aydır kapalı olan iş yerinin açılmasıyla müşteri yoğunluğuna şahit olduklarını söyledi.

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Berberlerde sosyal mesafe

Demirkoparan, Kovid-19 nedeniyle önlemlere uyduklarını vurgulayarak, özel hijyen kurallarının yanı sıra maske, sakal tıraşı için özel bir koruyucu kask taktıklarını ve müşteriler arasında birer koltuk mesafe bıraktıklarını anlattı.

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