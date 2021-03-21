Avustralya’yı fareler bastı! Her yeri istila eden fareler bazı hastaları da ısırdı
Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya’yı, bu sefer fareler istila etti. Milyonlarca fare, New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda hayatı kabusa çevirdi.
Avustralya şimdi de fare kabusu yaşıyor. New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda etkili olan fare istilasının yoğun yağışların getirdiği selden kaynaklandığı belirtildi.
Çiftçiler, sayıları milyonu bulan farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti.
Diğer yandan Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hasta, fareler tarafından ısırıldı.
NSW Batı Bölgesi Sağlık Servisi, evlerde yaşayan farelerin bir sonucu olarak böbrek yetmezliğine ve menenjite neden olabilen nadir bir hastalık olan leptospirosis vakası bildirdiğini açıkladı.