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Avustralya'nın Queensland eyaletinde dev kum fırtınası

Avustralya'nın Queensland eyaletinde dev kum fırtınası

AVUSTRALYA'nın Queensland eyaletinde rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaşırken Boulia kasabasında devasa bir kum fırtınası meydana geldi.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde dev kum fırtınası

AVUSTRALYA'nın Queensland eyaletinde kum fırtınası meydana geldi.

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde dev kum fırtınası

Isa Dağı, Boulia, Dajarra ve Urandangi kasabalarında etkili olan fırtınada rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaştı.

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde dev kum fırtınası

Meteorologlar film sahnelerini aratmayan dev kum fırtınasının eyaletin kuzeyindeki gök gürültülü sağanaktan kaynaklandığını açıkladı.

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde dev kum fırtınası
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