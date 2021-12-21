Avustralya'nın Queensland eyaletinde dev kum fırtınası
AVUSTRALYA'nın Queensland eyaletinde rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaşırken Boulia kasabasında devasa bir kum fırtınası meydana geldi.
AVUSTRALYA'nın Queensland eyaletinde kum fırtınası meydana geldi.
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Isa Dağı, Boulia, Dajarra ve Urandangi kasabalarında etkili olan fırtınada rüzgarın hızı saatte 109 kilometreye ulaştı.
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Meteorologlar film sahnelerini aratmayan dev kum fırtınasının eyaletin kuzeyindeki gök gürültülü sağanaktan kaynaklandığını açıkladı.
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