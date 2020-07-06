Avustralya'da koronavirüs nedeniyle 100 yıl sonra sınır kapatıldı
Avustralya'da yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ikinci dalga endişesi nedeniyle Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletleri arasındaki sınır 100 yıl sonra kapatıldı. Sınır en son 1918 yılındaki İspanyol salgını sırasında kapatılmıştı.
Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avustralya'da etkisini göstermeye devam ediyor.
110
Ülkede ilk vakalar şubat ayında tespit edilmiş; mayıs ayına gelindiğinde günlük vaka sayıları 10'un altına gerilemişti.
210
Ancak haziran ayının sonlarına doğru vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı.
310
Son olarak ülkenin en kalabalık şehirlerinden biri olan Melbourn'de günlük vaka sayıları 100'ün üzerine çıkınca yetkililer harekete geçti.
410