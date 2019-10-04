Avustralya'da dünyanın en ölümcül mantarlarından biri tespit edildi

Bu mantar türünün Çin, Tayland ve Papua Yeni Gine'de de görüldüğüne dair bilgileri olduğunu ifade eden Barrett, Avustralya'daki varlığından, Cairns şehrinde yerel bir doğa fotoğrafçısı tarafından çekilen fotoğraf üzerine haberdar olduklarını dile getirdi.

Mantar sporlarının binlerce yıl önce rüzgar yoluyla taşınmış olabileceğini düşündüklerini aktaran Barrett, "Avustralya'nın tropik bölgelerinde mantar avcılarımız yok, dolayısıyla şimdiye kadar tespit edilmemişti" dedi.