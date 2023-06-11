Avustralya vizesini alan damat gelini bırakıp kaçtı! Gelin boş eve dönünce fark etti
Vize sahtekarlığının bu kadarı görülmedi. Avustralyalı Isabelle Glastonbury ABD'li eski eşinin Avustralya ortak vizesi aldıktan bir gün sonra kaçmasının ardından yıkıldı.
Avustralyalı Isabelle Glastonbury adındaki bir kadın (31), kimliği belirsiz Teksaslı bir adam ile 2015’te Dallas’ta tanıştıklarını ve bir yıl sonra nişanlandıklarını ve 2018’de hayatlarını birleştirdiklerini söyledi.
Palm Beach’te gelinin ailesinin karşıladığı 1,1 milyon TL’lik bir düğünle evlenen çiftin balayı kısa sürdü. İddiaya göre damat, Glastonbury’nin ebeveynlerinin almak için 234 bin TL (10.000 dolar) ödediği vizesini aldıktan sonra Ocak 2021’de kaçtı.
Daily Mail Australia’da cuma günü yayınlanan bir haberde Glastonbury, “Eve gittim ve eşyalarının %90’ı ortadan kaybolmuştu” dedi. Genç kadının kredi kartlarının limitleri de boşaltılmıştı ve numarası engellenmişti. Üzgün gelin, aramalarının veya mesajlarının hiçbirinin ulaşmadığını söyledi.
Şikayetler işe yaramadı
Çift, kısa süre sonra boşandı. Glastonbury, düşündüğünde, eşine Queensland’e taşınmayı ve birlikte bir aile kurmayı teklif etmesine rağmen “uzaklaştığını ve geceleri ortadan kaybolmaya başladığını” fark etti.