Avukat Rahmi Özkan'dan kötü haber! Acı gerçeği Müge Anlı duyurdu!
ATVde ekrana gelen ve büyük bir ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen avukatı Rahmi Özkan bugün programda yer almayınca sebebi merak konusu olmuştu. Programın sevilen ismi Rahmi Özkan'ın programa neden katılmadığını Müge Anlı açıkladı.
ATV'de ekrana gelen ve büyük bir ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen avukatı Rahmi Özkan’ın ablası Melahat Güney'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Özkan'ın bir süre programda olamayacağı konuşuluyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, programın açılışında canlı yayınına her gün katılan avukat Rahmi Özkan'ın bir süre aralarında bulunamayacağını açıkladı. Özkan'ın ablasının öldüğü ortaya çıktı.
Müge Anlı acı haberi duyurarak Rahmi Özkan'ın bir süredir hastanede tedavi gören ablası Melahat Güney'in vefat ettiğini söyledi.
Program sunucusu Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın programda yer almamasıyla ilgili “Çok değerli avukatımız Rahmi Özkan’ın ablası hayatını kaybetti. Başı sağ olsun, ailesine Allah'tan sabır ve başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.