Avukat Rahmi Özkan'dan kötü haber! Acı gerçeği Müge Anlı duyurdu!

ATV'de ekrana gelen ve büyük bir ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen avukatı Rahmi Özkan’ın ablası Melahat Güney'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Özkan'ın bir süre programda olamayacağı konuşuluyor.