Avukat Dilara'nın cenazesinde feryatlar yükseldi: Katiline mi aşık oldun yavrum!
İSTANBUL Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından tabancayla vurularak öldürülen Avukat Dilara Yıldız (29), memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Dilara Yıldız anneannesi Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum" diyerek ağıt yaktı.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından gittikleri restoranda öldürülen Avukat Dilara Yıldız için memleketi Samsun'un Bafra ilçesindeki Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninde yakınlarının feryatları herkesi ağlattı.
Cenazeye Yıldız'ın cezaevinde olan babası Ali Yıldız, geniş güvenlik önlemleri altında katıldı. Avukat Yıldız, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Seni öpmelere kıyamadım
Cenazede gözyaşı döken Yıldız'ın anneannesi Sevim Kitapçı, "Eceline mi aşık oldun, katiline mi aşık oldun yavrum. Ben seni öpmelere kıyamıyordum, dünyalar güzeli kızım.