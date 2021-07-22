Avukat aşkıyla tatile çıktı! Bir Zamanlar Kıbrıs yıldızı Ahmet Kural'ın son halini gören tanıyamadı
Sıla'dan ayrıldıktan sonra avukatı Çağla Gizem Çelik ile birlikte olan Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Kemal Dereli'si Ahmet Kural tatil sezonunu açtı.
Önceki ilişkilerine kıyasla gözlerden uzakta kalmayı tercih ettiği bir beraberlik yaşayan Ahmet Kural, sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman mutlu giden ilişkisine dair paylaşımlarda bulunuyor.
Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem’le Bodrum tatilini açtı. Çift, önceki gün Torba’daki Toka hotelin beach'inde görüntülendi.
Ahmet Kural, kendisini gibi oyuncu arkadaşlarıyla denize girip serinlemeyi tercih ederken Çağla Gizem ise mekanın barında oturmayı tercih etti.
Mayo giymeyi tercih eden Çağla Gizem, belinden pareosunu gün boyu çıkarmadı.