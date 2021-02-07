'Avuç içi kadar' yazıp Buse Varol paylaştı! Alişan 'yazıklar olsun' demişti
İkinci çocuk mutluluğunu yaşayan Alişan ve Buse Varol çiftinden yeni fotoğraflar geldi.
Üç yıl önce dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, dün ikinci kez anne-baba oldu. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, kızlarına "Eliz" adını verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Varol, kızının fotoğrafını ilk kez, "Minnak bir Eliz" notuyla yayınladı.
Kızının yüzünü göstermemeyi tercih eden Buse Varol, Eliz'in ayağını tuttuğu bu kareye ise, "Avuç içi kadar mutluluk" notunu düştü.
Bir kez daha baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan ise eşi Buse Varol ile kızı Eliz'in fotoğrafını Instagram hesabından nazar boncuğu ve kalp emojisi ile paylaştı.