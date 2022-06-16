Avşar kızından dans şov! Balat sokaklarını coşturdu...

Sinema yıldızı Hülya Avşar, şarkıcılığıyla da tanınıyor. "Sen Aşk Mısın?" şarkısıyla güzel bir çıkış yakalayan Avşar, geçtiğimiz günlerde sözü ve müziği ünlü besteci Erhan Güleryüz'e ait "Duydun mu?" şarkısını dinleyenlerin beğenisine sunmuştu.