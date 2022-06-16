Avşar kızından dans şov! Balat sokaklarını coşturdu...
Uzun bir aranın ardından "Sen Aşk Mısın?" albümüyle dinleyenlerin karşısına çıkan Hülya Avşar, geçtiğimiz gün İstanbul Balat'ta yaptığı dans şovuyla görenleri neşelendirdi! Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde "Z kuşağı beni istiyorsa yakalasın" diyen ünlü isim, Balat'ın simgelerinden Kozmik Dede isimli sokak dansçısı 83 yaşındaki Erdinç Öztürk ile albümde seslendirdiği "Duydun mu?" şarkısında dans etti. 58 yaşındaki Avşar kızı gençlere taş çıkarttı.
Sinema yıldızı Hülya Avşar, şarkıcılığıyla da tanınıyor. "Sen Aşk Mısın?" şarkısıyla güzel bir çıkış yakalayan Avşar, geçtiğimiz günlerde sözü ve müziği ünlü besteci Erhan Güleryüz'e ait "Duydun mu?" şarkısını dinleyenlerin beğenisine sunmuştu.
Hülya Avşar geçtiğimiz gün Instagram'dan, Balat sokaklarında yaptığı çılgın dansı yayınladı, sıcak dakikalar herkesi mest etti.
Avşar, Balat'ın simgelerinden Kozmik Dede isimli sokak dansçısı 83 yaşındaki Erdinç Öztürk ile "Duydun mu?" şarkısında dans etti!
Çevredekilerin alkış tuttuğu Hülya Avşar ile Kozmik Dede Erdinç Öztürk oldukça eğlendiler.