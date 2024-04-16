Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Bebek'te görüntülendi!
Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun sekiz yıl süren evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Kaya, gazetecilerin fotoğraf çektiğini görünce trafikten uzaklaşmaya çalışsa da, başarılı olamadı.
Ünlüler dünyasında bir döneme damga vuran çiftlerden Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun 1998'de dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz sene sevgilisi Mürsel Kaya ile soluğu tatilde almıştı.
Demircikoy'deki lüks bir sitenin plajında görüntülenen aşıklar, tüm gün deniz ve güneşin tadını çıkarmıştı.
Deniz üzerine sabitlenmiş iskeleye çıkan çift, kısa süre dinlendikten sonra tekrardan kendilerini serin sulara bırakmıştı. Uzun süre güneşlenen ikili, dondurma keyfi yaptıktan sonra odalarının yolunu tutmuştu.
26 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun fit fiziği ise dikkat çekmişti. Gazetecilerin kendisini çekmesiyle gülen Çilingiroğlu'nun aksine sevgilisi Kaya, aracını trafikte sağa doğru kırarak oradan uzaklaşmaya çalıştı.