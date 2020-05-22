Avşa Adası'nda hiç korona vakası görülmedi! İstanbul'dan gelecekler korkutuyor

Özellikle İstanbul ve Bursalı tatilcilerin ilgi gösterdiği turizm cenneti Avşa Adası, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Türkiye’de 11 Mart’ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından, bu yıl adadaki konaklama tesisleri açılmadı. Kapıdağ Yarımadası’nın etrafındaki adalar grubu içerisinde yer alan 3 bin 200 kişilik yerli nüfusu bulunan Avşa’da, sokaklar sessizliğe büründü. Avşa halkı, “İstanbul’daki yazlıkçılardan korkuyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz” diyor...