Avşa Adası'nda hiç korona vakası görülmedi! İstanbul'dan gelecekler korkutuyor
BALIKESİR’in her yaz yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm cenneti Avşa Adası’nda, şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi. Ada halkı, İstanbul'dan gelecek tatilcilerin adaya virüs getirmesinden korkuyor.
Özellikle İstanbul ve Bursalı tatilcilerin ilgi gösterdiği turizm cenneti Avşa Adası, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Türkiye’de 11 Mart’ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından, bu yıl adadaki konaklama tesisleri açılmadı. Kapıdağ Yarımadası’nın etrafındaki adalar grubu içerisinde yer alan 3 bin 200 kişilik yerli nüfusu bulunan Avşa’da, sokaklar sessizliğe büründü. Avşa halkı, “İstanbul’daki yazlıkçılardan korkuyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz” diyor...
Avşa Adası’na gelen vatandaşlar, Balıkesir Valiliği’nin aldığı kararlar doğrultusunda 14 gün sosyal izolasyon kuralını uyguluyor. İzolasyon kuralına uymayan ve sahil şeridinde denize girenler jandarma ekipleri tarafından denetleniyor.
Kurala uymayanlara 3 bin 180 TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, alınan sıkı önlemler nedeniyle Avşa’da bugüne kadar pozitif koronavirüs vakası görülmediğini söyledi.
Avşa Adası'nda hiç vaka görülmedi
Avşa Adası’na giriş ve çıkışlarda denetimlerin yapıldığını ve dezenfekte işlemlerinin sürekli hale getirildiğini söyleyen Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy şöyle konuştu: