Avrupa’yı Covid-19’un ardından katil arılar vurdu öldürerek yayılıyor
Koronavirüslü sayısı 4 milyon 271 bini aşarken, pandemiden kötü etkilenen ülkeleri şimdi katil arılar tehdit ediyor. Katil eşek arıları ABD'den sonra İspanya'ya sıçradı ve bir kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.
İspanya’nın kuzey batısındaki Galiçya Özerk Bölgesi’ne bağlı Villestro kentinde 54 yaşındaki bir adamın Asya kökenli eşek arısının sokması sonucunda öldüğü belirtildi. Zehirli eşek arıları geçen hafta ilk olarak ABD’nin başkenti Washington DC.’de görülmüştü.
"Her yıl 50 kişi ölüyor": Kibrit kutusu büyüklüğündeki Asya kökenli arılar birkaç saat içinde diğer tüm arı türlerinin başını keserek öldürülmesiyle ünlü ve ısırığı insanlar için oldukça ölümcül. New York Times’ın aktardığına göre Japonya’da her yıl 50 kişi zehirli eşek arısı sokması sonucunda yaşamını yitiriyor.
"Milyonlarca yerli böcek ölecek": Diğer taraftan, ABD’li uzmanlar, önemli böcek popülasyonlarında “gereksiz” hasara yol açabilecek ulusal bir panik oluştuğunu söyledi. California Üniversitesi'nde Entomoloji Profesörü olan Dr. Doug Yanega, “Panik yüzünden milyonlarca masum yerli böcek ölecek.
Çin, Kore ve Japonya'daki insanlar yüzlerce yıldır bu eşek arısı ile yan yana yaşamışlar ve orada bu böcekler insan toplumunun çöküşüne neden olmamıştır. Japonya, Çin ve Kore'deki meslektaşlarım, ne kadar hassas olduğumuza inanamayarak gözlerini yuvarlıyorlar” açıklamasını yaptı.