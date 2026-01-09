Avrupa’yı alarma geçiren süper grip Türkiye’de görüldü

İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'da hızla yayılan mutasyonlu "süper grip", Türkiye'de de görülmeye başladı. Uzmanlar, "H3N2 alt kolu K" olarak adlandırılan varyantın, diğer grip türlerine kıyasla daha hızlı yayıldığına dikkat çekiyor.