Avrupa’yı alarma geçiren süper grip Türkiye’de görüldü
Avrupa, “H3N2 alt kolu K” olarak adlandırılan yeni grip varyantının hızla yayılması nedeniyle alarma geçerken, mutasyonlu “süper grip” vakalarının Türkiye’de de görüldüğü bildirildi.
İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'da hızla yayılan mutasyonlu "süper grip", Türkiye'de de görülmeye başladı. Uzmanlar, "H3N2 alt kolu K" olarak adlandırılan varyantın, diğer grip türlerine kıyasla daha hızlı yayıldığına dikkat çekiyor.
ÇOCUKLARDA DAHA AĞIR SEYREDİYOR
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, belirtilerin genel olarak klasik grip semptomlarıyla benzerlik gösterdiğini ancak çocuklarda daha ağır seyredebildiğini vurguladı.
Sert, özellikle ateşin uzun sürmesi, halsizlik ve solunum yolu şikayetlerinin yakından izlenmesi gerektiğini belirterek aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
YARIYIL TATİLİNDE KAPALI ALAN SÜRELERİNİ KISITLAYIN
Dr. Abdullah Sert, yarıyıl tatilinin çocuklar için önemli bir dinlenme fırsatı olduğunu ancak süper grip vakalarındaki artış nedeniyle bu dönemde daha dikkatli olunması gerektiğini de vurguladı.