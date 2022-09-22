"Avrupa'ya gönderiyorlar" yalanı ortalığı karıştırdı! Oraya koştular
İhlas Haber Ajansı
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Malatya'da bir hukuk firmasının göçmenleri Avrupa'ya gönderdiği söylentisi, küçük çaplı izdihama yol açtı. Yüzlerce sığınmacı, hukuk firmasının bulunduğu iş merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu.
İddiaya göre, bazı sosyal medya mecralarında yabancı uyrukluların bir hukuk bürosuna başvuruda bulunması halinde "Avrupa’ya gönderileceği" paylaşımı kısa sürede yayıldı.
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İddiayı duyanların koşarak geldiği iş merkezi önünde metrelerce kuyruk oluşurken, gerçek ise polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle ortaya çıktı.
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Firma yetkilileri ile görüşen ekipler iddianın bir yalandan ibaret olduğunu belirlerken, gerçeği tercümanlar aracılığıyla öğrenen yüzlerce mülteci, polis ekiplerinin kontrolünde evlerine dağıldı.
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