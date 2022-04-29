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Avrupa'nın ürküten deprem raporunun başında Türkiye'den iki şehir çıktı

Avrupa'nın ürküten deprem raporunun başında Türkiye'den iki şehir çıktı

DEPREM Türkiye'nin olduğu gibi Avrupa kıtasının tamamının da bir gerçeği.. Avrupa'nın en çok deprem üretebilecek tehlike altındaki şehirler araştırmasında en riskli şehirlerde İstanbul ve İzmir başı çekti.

Avrupa'nın ürküten deprem raporunun başında Türkiye'den iki şehir çıktı

İsviçre’de yapılan yeni bir çalışmada, Avrupa kıtasının depremden en fazla etkilenecek bölgelerinin haritası yayımlandı. Haritada en riskli bölgeler ise Türkiye'de İstanbul ve İzmir, İtalya'da Katanya ve Napoli, Romanya'da Bükreş ve Yunanistan'da Atina oldu.

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Avrupa'nın ürküten deprem raporunun başında Türkiye'den iki şehir çıktı

İsviçre Sismoloji Servisi ve ETH Zürih'teki Sismoloji ve Jeodinamik Grubu üyeleri, kıta Avrupa’sının deprem risk haritasını yayımladı.


Avrupa kıtası için hafifletme önlemlerinin temelini oluşturacak ve toplulukları doğal afetlerin etkilerine karşı daha dayanıklı hale getirecek ilk deprem risk modelini oluşturan bilim insanları, afetlerin en çok tehdit ettiği şehirleri ve bölgeleri ortaya koydu.

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Avrupa'nın ürküten deprem raporunun başında Türkiye'den iki şehir çıktı

Yayımlanan haritada, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Romanya'nın Avrupa'da en yüksek deprem tehlikesine sahip ülkeler olduğu görülürken, söz konusu ülkeleri Balkan ülkelerinin takip ettiği aktarıldı.

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Avrupa'nın ürküten deprem raporunun başında Türkiye'den iki şehir çıktı

Haritada en riskli bölgeler ise Türkiye'de İstanbul ve İzmir, İtalya'da Katanya ve Napoli, Romanya'da Bükreş ve Yunanistan'da Atina oldu.

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