BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,37
ALTIN 4.001,01

Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul'da açılıyor!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul'da açılıyor!

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor. 705 yatak kapasitesi ile 88 poliklinik odasına sahip hastanenin ⁠Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olduğu belirtildi.

Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul'da açılıyor! - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

14
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul'da açılıyor! - Resim: 2

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan açıklamada, bugün açılışı yapılacak hastanenin ⁠Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olduğu belirtildi.

24
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul'da açılıyor! - Resim: 3

Hastanenin, 102 bin 500 metrekarelik kapalı alana ve 705 yatak kapasitesi ile 88 poliklinik odasına sahip olduğu ifade edildi.

34
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul'da açılıyor! - Resim: 4
44