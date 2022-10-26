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Avrupalı kadınlardan Kerem Bürsin'e yakın markaj! Etrafını sardılar

Avrupalı kadınlardan Kerem Bürsin'e yakın markaj! Etrafını sardılar

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün Atlas Sineması’nda düzenlenen Boğaziçi Film Festivali’nde başrolünde oynadığı Eflatun filmini izlemeye gitti. Kerem Bürsin film çıkışında Avrupalı kadın hayranlarının büyük sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Avrupalı kadınlardan Kerem Bürsin'e yakın markaj! Etrafını sardılar

Senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt Karakuş'un yaptığı Eflatun filminin başrolünde oynayan Kerem Bürsin, önceki gün Boğaziçi Film Festivali’nde filmi izlemeye gitti.

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Avrupalı kadınlardan Kerem Bürsin'e yakın markaj! Etrafını sardılar

Hem Türkiye'de, hem de dünyada binlerce hayranı bulunan Kerem Bürsin, film çıkışında yoğun sevgi gösterisiyle karşı karşıya kaldı.

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Avrupalı kadınlardan Kerem Bürsin'e yakın markaj! Etrafını sardılar

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler sebebiyle zor anlar yaşayan Kerem Bürsin'in etrafındaki Avrupalı kadın hayranları ise dikkatlerden kaçmadı.

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Avrupalı kadınlardan Kerem Bürsin'e yakın markaj! Etrafını sardılar

Film çıkışında yaklaşık 200 kişilik yabancı hayranını karşısında gören Kerem Bürsin, şaşkınlığını gizleyemedi.

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