Avrupalı kadınlardan Kerem Bürsin'e yakın markaj! Etrafını sardılar
Başarılı ve yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün Atlas Sineması’nda düzenlenen Boğaziçi Film Festivali’nde başrolünde oynadığı Eflatun filmini izlemeye gitti. Kerem Bürsin film çıkışında Avrupalı kadın hayranlarının büyük sevgi gösterisiyle karşılaştı.
Senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt Karakuş'un yaptığı Eflatun filminin başrolünde oynayan Kerem Bürsin, önceki gün Boğaziçi Film Festivali’nde filmi izlemeye gitti.
Hem Türkiye'de, hem de dünyada binlerce hayranı bulunan Kerem Bürsin, film çıkışında yoğun sevgi gösterisiyle karşı karşıya kaldı.
Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler sebebiyle zor anlar yaşayan Kerem Bürsin'in etrafındaki Avrupalı kadın hayranları ise dikkatlerden kaçmadı.
Film çıkışında yaklaşık 200 kişilik yabancı hayranını karşısında gören Kerem Bürsin, şaşkınlığını gizleyemedi.