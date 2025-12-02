Avrupa'dan sonra Türkiye'de tehdit altında! Ölümlere neden oluyor...

Özlü, virüsün şu an için daha ağır hastalık tablosu oluşturduğuna dair net bir bulgu olmadığını ancak yayılma hızının belirgin şekilde arttığını kaydetti.

TÜRKİYE'YE ULAŞMASI AN MESELESİ

Risk grubundaki kişilerin aşılanmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, H3N2’nin kısa süre içinde Türkiye’de de görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Beş yaşından küçük çocuklarda ve 50 yaşın üzerindeki kişilerde grip virüsleri her zaman daha ağır seyrediyor. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bebekler ve çocuklar mutlaka korunmalı. Mevcut grip aşıları H3N2’ye karşı kısmen etkili olsa da mutasyonlar nedeniyle koruyuculuğu bir miktar zayıfladı. Buna rağmen aşılananların daha hafif hastalık geçirdiğini biliyoruz. Henüz Türkiye’de geniş çaplı bir influenza dalgası başlamadı ancak Avrupa’da hızla yayılıyor. Ülkemize ulaşması çok uzun sürmeyecek."